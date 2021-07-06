/639292/كارتيرون-يبدى-إعجابه-بناصر-منسى-لاعب-الطلائع

أبدى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك أعجابه بالمستوى الفنى الذى يقدمه ناصر منسى لاعب فريق طلائع الجيش حيث أشاد بالقدرات الفنية والبدنية للاعب والتي جعلت شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي يعلن ضم اللاعب في أولمبياد طوكيو القادمة.

ويشارك منسى مع فريقه بمركز صانع الألعاب والمهاجم ، ونجح فى إحراز هدف فريقه بمباراة المقاولون العرب التى أقيمت بالأيام الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لهذا العام.

كارتيرون يبدى إعجابه بناصر منسي لاعب طلائع الجيش

ويشارك منسى ضمن بعثة المنتخب الأوليمبى التى تخوض مواجهات أولمبياد طوكيو يوم ٢٢ من الشهر الجارى.

قائمة المنتخب الأولمبي لمنتخب مصر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021

ظهر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بصورة جيدة خلال الفترة السابقة، حيث استطاع أبناء النيل بقيادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي، حصد العديد من الألقاب القارية، كما استطاع غريب أن يتأهل بمنتخب الفراعنة إلى "أولمبياد طوكيو2020"، وذلك بعدما حصد المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكوت ديفواري، في نهائي البطولة الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، وبهذا التأهل حقق منتخب مصر رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد ، حيث تأهل منتخب الفراعنة 13 مرة إلى الأولمبياد الصيفية. وضمت مجموعة مصر كل من المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وجاءات مواعيد المباريات كالأتي:

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).