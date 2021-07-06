وكيل شباب الشيوخ بندوة مستقبل وطن: الملكية الفكرية بالمنظومة الرياضية مورد مالي كبير 

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أكد النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ناقشت العديد من الملفات التي تهم منظومة الرياضة على مدار دور الانعقاد الأول الذي تم رفع أعماله اليوم.

دوت الخليج

انطلاق ندوة مستقبل للوطن

جاء في ضوء مواصلة حزب مستقبل وطن، مساء الثلاثاء، عقد ندواته التثقيفية مع أعضاءه بحضور المختصين وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بمشاركة النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد.

وتأتي ندوة اليوم بحضور النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، والنائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وأعضاء وشباب الحزب بمختلف المحافظات

الجابرى: رئيس رياضة الشيوخ قامة رياضية كبيرة

وأكد علي أن النائب إبراهيم حجازي قيمة رياضية كبيرة ويمثل إضافة كبيرة لمجلس السيوخ، معبرا عن سعادته بالعمل معه في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالمنظومة الرياضية والشبابية بحضور المختصين، مؤكدا علي أن أكبر مشاكل المنظومة الرياضية هو قانون الرياضة الذي يحتاج لتعديلات بعد تطبيقه على أرض الواقع.، وأيضا قضايا الشباب والبطالة والتأهيل والتدريب.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى أن آخر الموضوعات التي تمت مناقشتها باللجنة هو ملف الملكية الفكرية بالمجال الرياضي، ويعد مورد مالي كبير جدا للأندية الرياضية بالشكل المعمول به دوليا