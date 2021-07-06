/639287/رئيس-زراعة-النواب-نتوقع-حدوث-أزمة-فى-الأسمدة-خلال-الموسم-الصيفي-وتم-إنشاء-معمل-لتحليل-المنتجات-المصدرة-للخارج

أكد النائب هشام الحصري ، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية توعية الفلاحين بالدور الذي يقدموه للدولة والمجتمع، من خلال توفير الغذاء سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب هشام الحصري بشأن أزمة الاسمدة المتوقعة

برامج الإرشاد الزراعي

وأشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ببرامج الارشاد الزراعي، مؤكدا دورها فى الاستفادة من وحدة المساحة، ووحدة المياة، وذلك للحصول علي وجود منتجات زراعية عالية الجودة للمنافسة فى التصدير، خاصة بعد تقلص دور المرشد الزراعي ،وخروج البعض للمعاش، مثمنا دور وسائل الإعلام فى التوعية بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

مستلزمات الانتاج الزراعي

وأشار النائب هشام الحصري، إلى ان اللجنة طالبت الحكومة بالاهتمام بمستلزمات الانتاج الزراعي من البذور والاسمدة والمبيدات، خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، وبحضور زعيم الاغلبية المهندس اشرف رشاد.

أزمة الاسمدة

وقال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه من المتوقع ان يكون هناك أزمة اسمدة فى الموسم الصيفي ، نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية للأسمدة ،لافتا إلى ارتفاع سعر اليوريا 220من دولار الي 445 دولار، مشيرا إلى أن توقف شركة الدلتا للاسمدة فى المنصورة، فضلا عن وجود اعطال فى مصنع كيما بأسوان ، ساهم فى ارتفاع اسعار الاسمدة،مؤكدا أن انتاج الاسمدة فى مصر ضعف استهلاك المحلي .

تحليل المنتجات المصدرة للخارج

وأشار الحصري إلى عقد عدد من اللقاءات مع لجنة المبيدات الحشرية بوزارة الزراعة ، من أجل تنظيم تدوال ،وترشيد استخدام المبيدات الحشرية ، إضافة إلى تعظيم استخدام المبيدات الحيوية لانعدام آثارها الجانبية،مشيرا إلى انشاء معمل لمتبقيات المبيدات، الحشرية فى مركز البحوث الزراعية لتحليل المنتجات الزراعية المصدرة للخارج .

جاء هذا خلال ببرنامج “تحت القبة” المذاع على الصفحة الرسمية للنائب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطنن نائب رئيس الحزب.