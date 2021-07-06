تحديات المنظومة الرياضية بمناقشات ندوة مستقبل وطن.. وزعيم الأغلبية يشيد برؤية النائب إبراهيم حجازي «صور وفيديو»

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واصل حزب مستقبل وطن، مساء الثلاثاء، عقد ندواته التثقيفية مع أعضاءه بحضور المختصين وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بمشاركة النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد.

دوت الخليج

ندوة مستقبل وطن تناقش تحديات المنظومة الرياضية

وجاءت ندوته اليوم بحضور النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، والنائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وأعضاء وشباب الحزب بمختلف المحافظات.

زعيم الأغلبية يرحب بالمشاركين فى ندوة مستقبل وطن

ورحب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب النائب أشرف رشاد، بالمشاركين والحضور، مؤكدا علي أن هذه الندوة تستهدف النقاش والحوار حول منظومة الرياضة وخاصة أن الرياضة ليست كرة القدم فقط.

وأكد زعيم الأغلبية على أن المنظومة الرياضية بها ملف الاستثمار الرياضي الذي يحتاج للنقاش والحوار في ضوء ما يتم من تطوير، مؤكدا علي أن النائب إبراهيم حجازي شخصية رائعة وكثيرا استفدنا منه ورؤيته بأوضاع المنظومة الرياضية