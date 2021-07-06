مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية أحد بدائل الثانوية العامة 2021 وشروط القبول

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة التربية والتعليم بإعلان شروط القبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021 كونها أحد بدائل الثانوية العامة لخريجي الشهادة الإعدادية، وقد أشار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إلى أن شروط القبول بمدارس السويدي تم وضعها بمعايير دقيقة لتناسب جميع الطلاب.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية أحد بدائل الثانوية العامة

وأشار إلى أن الوزارة تريد أن تعد خريج يكون قادراً على التفكير والإبداع ومتمكن تقنياً وفنياً وتكنولوجياً، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل الطلاب لكي يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة سوق العمل.

وحول شروط القبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021، ومميزاتها، فهذا ما نرصده لكم خلال السطور التالية.

أولاً.. شروط القبول بمدارس السويدي 2021

السن لا يزيد عن 18 سنة أول أكتوبر القادم.

التقديم متاح للبنين فقط في محافظة الشرقية.

المجموع في الشهادة الإعدادية لا يقل عن 250 درجة.

اجتياز الإختبارات والمقابلة الشخصية.

التقديم على الموقع الرسمي للوزارة.

ثانياً.. مميزات مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021

يحصل الخريج على شهادة تطابق المعايير الدولية لتواكب سوق العمل العالمي. يوجد تدريب عملي أثناء فترة الدراسة في مصانع الشريك الصناعي. يحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب بمصانع الشريك الصناعي لمدرسة السويدي. فرص أقوى للتعيين بعدى التخرج في مصانع السويدي. توفر المدرسة الزي المدرسي الخاص. يوجد وسائل نقل خاصة ينتقل بها الطلاب إلى أماكن التدريب.

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