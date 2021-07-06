مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى 

انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من إعداد جداول تشغيل مترو الأنفاق خلال عيد الأضحى المبارك.

أكدت الشركة أن مواعيد التشغيل في عيد الأضحى تبدأ من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1 من صباح اليوم التالي.

وأشارت إلى أن قيام آخر قطار من محطة حلوان في الخط الأول سيكون الساعة 23:15 مساء، وقيام آخر قطار من محطة المرج من نفس الخط الساعة 23:30 مساء، وقيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة بالخط الثاني الساعة 23:35 مساء، وقيام آخر قطار من محطة المنيب من نفس الخط الساعة 23:35.

وأوضحت الشركة أن قيام آخر قطار من محطة الشمس بالخط الثالث لمترو الأنفاق سيكون الساعة 23:15 مساء، وقيام آخر قطار من محطة العتبة من نفس الخط الساعة 23:45 مساء.

وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.

كانت شركة المترو، قد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.

ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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