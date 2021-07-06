المصريين الأحرار فى مؤتمر القمة العالمى للأحزاب: السياسة وسيلة لرخاء الشعوب

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وجّه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، التهنئة إلى الرئيس شى جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وكل قيادات الحزب الشيوعى الصينى بمرور مائة عاما على تأسيس الحزب.
وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، فى كلمته خلال مؤتمر القمة العالمى للأحزاب السياسية الذى ينظمه الحزب الشيوعى الصينى، إننا نهنئكم بمؤتمر القمة العالمى الذى يشرفها الأمين العام والرئيس الصينى، وتحياتنا وتقديرنا للحزب ولجنة العلاقات الخارجية للمجهود الذى يبذلوه على الصعيدين الداخلى والخارجى والتعاون مع جميع الأحزاب السياسية باختلاف الأيديولوجية.
وأوضح أننا بدأنا التعاون مع الحزب الشيوعى الصينى منذ ما يقرب من 6 سنوات ومع اختلاف الأيديولوجيات وجدنا هدف مشترك يجمعنا، وهو نابع من أحد أيديولوجيا حزب المصريين الأحرار، والسياسية ليست هدف ولكنها وسيلة لرخاء الشعوب والرفاهية، وإلا ستكون سياسة انتهازية بقصد الوصول إلى مناصب الحزب الشيوعى الصينى نموذج فى تطبيق مبدأ السياسة لرفاهية الشعوب، بدليل النقلة الهائلة على المستوى الصحى والروح المعنوية والسعادة التى يعيشها معظم الشعب الصينى.
وتابع: "رأينا الجزء التنموى فى الساحل الشرقى بالتحديد شينغهاى وبكين ولكن على مدار السنوات الأخيرة وجدنا أن التنمية امتدت للصين كلها".
وأكد أن الحزب الشيوعى الصينى نموذجًا لتطبيق مبدأ السياسة إلى رفاهية الشعوب نحاول على المستوى الخارجى التعاون والزيارات المتكررة والاهتمام بالأحزاب المختلفة والفاعلة، والتعاون فى المجالات المختلفة وهى سياسة محترمة ينتهجها الحزب الشيوعى الصينى ودولة الصين بشكل أشمل لرفاهية الشعب الصينى وبدأت تمتد للدول ومنها النامية، ونسعى هادفين تحقيق ذات النهج لخدمة بلادنا.
واستطرد:" أن اهتمام الصين بطريق الحرير الجديد الذى يعكس رخاء، وتواصل أكثر مع الدول التى يمر من خلالها، نتمنى لهم التوفيق والسداد فى الفترات المقبلة".
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