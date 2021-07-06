صور.. وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، مقر وزارة الطيران المدنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقع ضمن المجمع الوزارى بالحى الحكومى بالعاصمة الجديدة.





رافقه خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشؤون التجارية والإعلام، وأيمن أحمد أمين عام وزارة الطيران، ولفيف من قيادات الوزارة لمتابعة الأعمال النهائية ومعدلات التنفيذ لاستلام المقر الجديد للوزارة خلال الفترة المقبلة وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع فى إطار استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة التفقدية اطلع وزير الطيران على جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة والمكاتب الإدارية وتفقد أنظمة الإنارة الذكية وخدمات إدارة نظم المبنى بالاضافة الى منافذ دخول وخروج العاملين تمهيداً لاستقبال العاملين والانتقال إلى المقر الجديد.





وقدم وزير الطيران الشكر للقائمين على أعمال تنفيذ المشروع كما أشاد بمعدل الإنجاز الذى تحقق بمبنى الوزارة وجودة التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى رغم الصعوبات التى حدثت بسبب جائحة كورونا.

وأشار وزير الطيران إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى أحد أكبر المشروعات القومية التى تم تنفيذها فى زمن قياسى، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع الطموح، الذى جذب أنظار العالم له رغم جميع التحديات الراهنة.

وأضاف أن العاصمة الإدارية هى مستقبل مصر الجديدة وأحد ركائز التنمية للدولة المصرية حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتكاملة الصديقة للبيئة والتى تخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

وأكد على أن الانتقال إلى الحى الحكومى الجديد يهدف إلى خلق نظام عملى جديد يواكب تطورات المستقبل وبخاصة فى مجال التحول الرقمى والذى يعمل على دعم الأداء الحكومى من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للعملاء من الداخل والخارج، فى إطار استراتيجية الدول فى الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والبنية المعلوماتية الرقمية.