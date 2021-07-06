/639283/مباراة-مصارعة-بين-علي-معلول-وأيمن-أشرف-في-تدريبات-الأهلي

شهد مران النادي الأهلي لقطة «مشاجرة» بين على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ، وأيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، خلال تدريبات القلعة الحمراء تحت قيادة بيتسو موسيماني.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور تجمع بين الثنائي خلال تدريبات الفريق مع وضع علامة «مقارنة» بين اللاعبين قبل استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب في مباريات الدوري الممتاز.

مباراة «مصارعة» بين علي معلول وأيمن أشرف في تدريبات الأهلي

مباراة مصارعة في تدريب الأهلي

ودخل لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي في وصلة «هزار» بينهم، على خلفية «مشاجرة الثنائي الهزلية» بين أيمن أشرف مدافع الفريق وعلى معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر.

الجهازالفني للنادي الأهلي

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تدريبات الكرة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء بعد غد الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء أكثر من تقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين، للتدريب على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة المقاولون.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية.

تدريبات النادي الأهلي قبل مباراة المقاولون العرب

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وبداية التحضير لمواجهة المقاولون العرب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض النادي الأهلي مباراة هامة أمام المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز ، في لقاء يسعى خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في تغيير التشكيل عن المواجهة السابقة أمام سموحة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد. وتذاع مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.