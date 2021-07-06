/639277/عنتيل-الصعيد-مارس-الجنس-مع-٢٠-سيدة-وصورهن-في-أوضاع-مخلة

صفحة على التواصل الإجتماعي بأسم «عنتيل الصعيد» تصدرت اهتمام المواطنين، في الساعات الأخيرة، وأصبحت الأكثر بحثا أيضًا على محرك البحث «جوجل»، بعدما سرت موجة غضب شديد بعد نشر حساب يحمل اسم «عنتيل الصعيد» على «تويتر» فيديوهات إباحية ، لرجل مع مجموعة من السيدات مخفي وجوههن، خلال العلاقة الغير الشرعية، وأتضح من مشاهدة الفيديوهات تعدد النسوة اللاتي ظهرن في تلك الأوضاع المخلة، وسرعان ما انتشرت تلك الفيديوهات كالنار، ولكن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد.

ضبط مروجي الفيديوهات

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على 4 أشخاص، وكشفت تحريات أجهزة الأمن أنهم وراء ترويج تلك الفيديوهات، للانتقام من الشاب الذي ظهر مع السيدات، وهو يمارس البغاء داخل شقته، وأتضح أن المتهمين ساوموه على مبلغ مالي كبير يقدر بمليون جنيه، وعندما رفض طلبوا منه التنازل لهم عن فدان من أرضه، لكنه رفض هذا العرض أيضًا، وتمسك بأرضه وموقفه، معتقدًا أنهم لن ينفذوا تهديدهم بنشر تلك الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكنه فوجئ بانتشار تلك الفيديوهات فهرب من شقته في إحدى قرى المنيا.

رواية المتهمين

واعترف المتهمون الأربعة امام جهات التحقيق، بترويج تلك الفيديوهات الإباحية ، بأنهم حصلوا على تلك الفيديوهات من على هاتف الشاب وساوموه على مبلغ مالي كبير، لكنه أغلق هاتفه في وجوههم، وادعى أن موقفه سليم، لأن جميع وجوه السيدات غير ظاهرة حتى يقوم الأزواج بتحريك دعاوى قضائية ضده بالزنا، وعندها قرر الأصدقاء نشرها في حساب يحمل اسم «عنتيل الصعيد».

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث بأنه تم رصد أحد الحسابات الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» متضمنا عدة صور لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة، بصحبة مجموعة من السيدات «وجوههن مخفية»، وتداول تلك الصور بنطاق محدود بأوساط المواطنين في محل سكنه، وبالفحص أتضح تعدد علاقات الشخص المشار إليه بالعديد من السيدات واعتياده على تصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته البغاء، وكشفت التحريات أيضا عن قيام 4 شباب بالاستيلاء على تلك الفيديوهات ومساومة الشاب الملقب بـ«عنتيل الصعيد» للحصول منه على مبالغ مالية، نظير عدم افتضاح أمره، إلا أنه لم يمتثل لهم، فقاموا في أعقاب ذلك بإنشاء الحساب المشار إليه، ونشر بعض من مقاطع الفيديو المشار إليها في محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبهم، وأمكن ضبطهم وتواصل النيابة العامة التحقيق معهم بتهمة نشر محتوى جنسي فاضح.