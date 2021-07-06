تدريبات بدنية للاعبي الأهلي.. ومحاضرة مهمة من موسيماني

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الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ركز على تدريبات الكرة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء بعد غد الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء أكثر من تقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين، للتدريب على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة المقاولون.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وبداية التحضير لمواجهة المقاولون العرب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد.

وتذاع مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.

وانتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف هدفين في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.