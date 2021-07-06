مرفق الكهرباء: 5 تعليمات لتركيب العداد مسبق الدفع 

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم عن بعض النصائح والتعليمات الخاصة بعداد الكهرباء مسبق الدفع
1- ضرورة التأكد من قيام الفني بتركيب العداد المسبق الدفع بشكل صحيح وعدم تحركه وتثبيته بالشكل الصحيح وذلك قبل مغادرته.
2- يجب مراجعة ضبط تاريخ والوقت المسجل بالعداد مسبق الدفع بالشكل الصحيح.
3- لابد من وضع كارت العداد مسبق الدفع في العداد والتأكد من سلامته قبل القيام بعملية الشحن حتى لا تحدث أي مشاكل في عملية الشحن القادم.
4- لا تعبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.
5- عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع بطاقة الشحن داخل العداد ثم التأكد من عملها بشكل جيد.
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