فيديو - شكرى: الدبلوماسية المصرية نجحت فى إبراز قضية سد النهضة دوليًا

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية تولى قضية سد النهضة أهمية قصوى لاتصالها المباشر بالأمن القومى المصرى، مضيفًا أن الدبلوماسية المصرية نجحت فى إبراز قضية السد بالمحافل الدولية.





وأضاف شكرى خلال حواره مع قناة "extra news"، اليوم الثلاثاء، أننا نسعى إلى تعزيز المسار التفاوضى تحت الرئاسة الإفريقية مما يساهم فى التيسير على الأطراف الثلاثة، ونسعى للتوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمة ونزع فتيل أى توتر وتصعيد، مشيرًا إلى أنها مسؤولية مجلس الأمن لتعزيز المسار الإفريقى. وذكر أننا أكدنا خلال المقابلات التى قٌمت بها، موقف مصر من ضرورة التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الأمن دليل واضح على الأهمية التى يُوليها المجتمع الدولى لهذه القضية. وتابع :"مصر والسودان يرفضان الإجراء الأحادى بالملء الثانى، والدولة المصرية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى لهذه القضية أهمية قصوى نظرًا لارتباطها بالأمن القومى المصرى باعتبارها قضية وجودية لمصر".

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