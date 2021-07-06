جدة - نرمين السيد - استقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، اليوم الثلاثاء، الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، والتى ينتمى إليها ضحايا حادث حرائق قبرص، وعدد من أهالى المواطنين المصريين المتوفين، وذلك بمقر وزارة الخارجية، حيث قام بتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير الخارجية سامح شكرى، كما قام بتوضيح الاجراءات والاتصالات التى تقوم بها الوزارة مع كافة الجهات المصرية والقبرصية المعنية لإعادة الجثامين فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار متابعة وزارة الخارجية للتطورات المتعلقة بحادث وفاة أربعة مواطنين مصريين فى الحرائق التى اندلعت فى بعض القرى القبرصية.





كما أجرى مساعد الوزير اجتماعًا هاتفيًا، فى حضور الدكتور إيهاب رمزى وأسر الضحايا، مع السفير عمرو حمزة، سفير جمهورية مصر العربية فى قبرص، وكل من وزير الصحة القبرصى ونائب رئيس جهاز الشرطة القبرصى، حيث تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين من قبرص إلى أرض الوطن، ومن جانبه، أكد وزير الصحة القبرصى اهتمام الحكومة القبرصية بإنهاء كافة الإجراءات فى أسرع وقت، وقدم التعازى إلى أسر الضحايا. هذا، وتلقى كذلك السفير عمرو عباس أثناء الاجتماع إتصالاً من الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث أعرب عن تعازى مجلس النواب لأهالى الضحايا، وأشاد بجهود وزارة الخارجية فى هذا الصدد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تستقبل أهالى المواطنين المتوفين فى حرائق قبرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.