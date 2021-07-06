/639276/فاركو-يكشف-عن-قميص-الفريق-الجديد-للدوري-الممتاز

كشف نادي فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز ، عن قميص الفريق الأول لكرة القدم بعد صعوده للدوري الممتاز عقب حسم التأهل بعد منافسة شرسة مع حرس الحدود. ويرصد دوت الخليج صور نادي فاركو الجديد :

وحازت صور نادي فاركو الجديدة والخاصة بالدوري الممتاز على إعجاب العديد من رواد السوشيال ميديا بعد أن وصفه البعض بالتصميم العالمي والأوروبي في الملاعب المصرية.

مجدي عبدالعاطي يكشف موقف الفريق في الدوري الممتاز

على جانب أخر أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو بالقسم الثاني للدوري المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، في الاستوديو التحليلي بـ دوت الخليج لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز، والتي انتهت بنتيجة أربع أهداف دون رد للمارد الأهلي، أن النادي يستحق الصعود بعد تعب وكلل كبير من لاعبي الفريق.

وحقق فاركو فوزا هاما على بني عبيد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري القسم الثانية للمجموعة الثالثة «بحري»، وبهذا الفوز يكون فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز الموسم المقبل.

لأول مرة في تاريخه.. فاركو أول الصاعدين للدوري الممتاز

وقال: “"فريق فاركو منظومة مجتهده في القسم الثاني بالدوري، ودا شئ شجعني جداً، على العمل".

فاركو نادي مجتهد

وواصل: "نادي فاركو صاحب طموح كبير، ودا السبب اللي خلاني وشجعني على العمل ليل نهار".

وزاد: "وفاركو منظومة لها خمس أو ست سنين بتكافح في القسم الثاني، وبشكر كل الجهاز الفني".

أول مباراة لفاركو

وأكمل: “في أول مباراة في المجموعة واجهت المنصورة وفزت، وبعدها 8 لاعيبه في الفريق قد إوصيبوا بفيروس كرونا”.

وأردف: "نادي فاركو كبير وله جمهورة الكبير علي المستوي القسم الثاني".

عقبات فاركو

وواصل: " بعد إصابة عدد كبير في صفوف الفريق بفيروس كرونا في بداية الموسم، أثرو على الفريق بشكل كبير".