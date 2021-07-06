/639270/6-ملفات-أعاد-بها-حسين-لبيب-هيبة-الزمالك -أبرزها-النجاح-في-ميركاتو-الفارس-الأبيض-وزيادة-الموارد-المالية-للقلعة-البيضاء

اختلف الموقف تماما في نادي الزمالك منذ قدوم اللجنة الجديدة لإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، حيث شهد الفارس الأبيض تطورات متعددة في مختلف الألعاب وتطويرات متفاوتة في قلعة ميت عقبة ، ويرصد دوت الخليج كيف نجح حسين لبيب ولجنته في استعادة «هيبة» الزمالك مرة أخرى.

ملف التعاقدات في نادي الزمالك

شهد ملف التعاقدات في نادي الزمالك حسم ملف التجديد لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد أن حصل النادي على توقيع العديد من لاعبي الفريق منهم أحمد سيد زيزو ، ومحمود الونش ، و ضم سيف الدين الجزيري من المقاولون بشكل نهائي، مع إقتراب تجديد المغربي أشرف بن شرقي.

فرق الصالات في القلعة البيضاء

منذ تولى اللجنة الجديدة التي تدير الزمالك ، حصد الفارس الأبيض العديد من الألقاب والبطولات خلال فترة وجيزة، كانت البداية مع بطولة السلة الإفريقية والتي حصدها الفريق الأبيض لصالحه بجانب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا لكرة اليد والاستعداد لمواجهات السوبر الإفريقي.

وحصد الفارس الأبيض العديد من الألقاب في ألعاب الصالات منذ تولى الإدارة الجديدة للقلعة البيضاء لعل أبرزها بطولة سوبر المحترفين لكرة السلة على حساب الاتحاد السكندري بجانب حسم نهائي كأس مصر لكرة الطائرة على حساب المارد الأحمر.

استقرار الفريق الأول لكرة القدم

يعد من أهم أسباب فشل الزمالك في التتويج بأي بطولة العام الماضي هو عدم الإستقرار داخل القلعة البيضاء، لكن الأمر أختلف منذ قدوم لجنة الفارس الأبيض الجديدة برئاسة حسين لبيب ، حيث استطاع فرض السيطرة والهدوء داخل الفريق الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة باتريس كارتيرون.

زيادة الموارد المالية في القلعة البيضاء

عانى الفارس الأبيض خلال السنوات الماضية من قلة في الموارد المالية للنادي ، الأمر الذي أدى لتراكم ديون متعددة على القلعة البيضاء في قلعة ميت عقبة ، لكن مع قدوم لجنة لبيب أستطاع الفارس الأبيض ضخ العديد من المبالغ في خزينة النادي عن طريق طرق مختلفة وغير تقليدية لعل أهمهما فتح حساب بنكي لدعم المشجعين، وكذلك طرح عضويات بأرقام مميزة لهواة الأرقام.

تطور على مستوى الإنشاءات في الزمالك

يعاني ملعب تدريب الفريق الأول لكرة القدم داخل نادي الزمالك «ملعب عبداللطيف أبو رجيلة» من التدهور والإهمال ، خلال السنوات الماضية بسبب عدم الإهتمام بأرضية الملعب في ظل ضغط المباريات وعدم وجود فترة اجازة بين الموسيمن حتى أستغلت إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب التوقف الحالي وبدءت في أعمال الصيانة بالملعب.

عدم الظهور الإعلامي المبالغ لمجلس إدارة الزمالك

لعل من أبرز الإنجازات على المستوى الإداري لنادي الزمالك هو تنظيم العمل الإعلامي في القلعة البيضاء ، حيث شهدت الفترة الماضية ندرة في اللقاءات التلفزيونية لمجلس إداراة الإ بإتفاق مسبق بين رئيس اللجنة وأعضائها.