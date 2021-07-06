/639268/وزير-الخارجية-قضية-سد-النهضة-تؤثر-على-الأمن-والسلم-الدولي-فيديو

تحدث وزير الخارجية، سامح شكرى، فى مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» بشأن ملف سد النهضة، حيث أكد على أن مجلس الأمن سيجتمع بناء على طلب من مصر والسودان، مجددًا رفض مصر القاطع للخطوات التى اتخذتها إثيوبيا فيما يتعلق بالتصرف الأحادى فى عمليات الملء الثاني.

دوت الخليج

وزير الخارجية: قضية سد النهضة تتصل بالأمن القومي المصري

وقال وزير الخارجية، سامح شكرى، فى المداخلة الهاتفية على قناة إكسترا نيوز:" إنه أكد فى كل المقابلات التى تم عقدها مؤخرًا على أن مصر تولى قضية سد النهضة أهمية قصوى، وذلك لاتصالها بالأمن القومي المصرى، وتأثيره على الأمن والسلم الدولي

وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، على أن رؤية مصر للمجتمع الدولى تأتي انطلاقًا من تأثير السد على الأمن والسلم الدولى فى المنطقة، مشددًا على أن مصر والسودان ترفض وبشكل قاطع كل الاجراءات التى تتخذها إثيوبيا، وما يتعلق بالإصرار على الملء الثاني لسد النهضة. وأشار وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أن مصر تسعى دائمًا إلى حل أزمة سد النهضة، والعمل على التوصل بموافقات بشأن عمليات الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، مؤكدًا على أن تلك المسئولية تؤول إلى مجلس الأمن وذلك لتعزيز المسار الأفريقي.