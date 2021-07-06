/639267/يورو-2020-رحلة-منتخب-إيطاليا-للدور-نصف-النهائي-سيطرة-على-دور-المجموعات-وتعثر-في-دور-الـ-16-وخبرة-تحسم-الدور-ربع-النهائي

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب إيطاليا، مع منتخب إسبانيا، في التاسعة مساء، على ملعب ويمبلي، في لقاء الدور نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، بعد رحلة صعبة للمنتخبين من دور المجموعات، حتي الوصول لنصف نهائي البطولة، والتي يدخلها كلا الفريقين في محاولة الفوز وحجز مقعد في اللقاء النهائي للبطولة.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل رحلة المنتخب الإيطالي من بداية البطولة حتى الوصول لنصف نهائي يورو 2020، والإقتراب من حلم التتويج بالبطولة.

رحلة إيطاليا في المجموعات

إفتتح المنتخب الإيطالي "الأوتزوري" البطولة في المباراة الإفتتاحية ليورو 2020، أمام منتخب تركيا، على ملعب أولمبياكو بالعاصمة الإيطالية روما، فى المجموعة الأولى من البطولة، ليفتتح ميريح ديميرال، مدافع المنتخب التركي أهداف البطولة بهدف في مرمي منتخب بلاده، وضرب تشيرو إيموبيلي لاعب الأوتزوري، بالهدف الثاني في المباراة والبطولة ، ويأكد مواطنه لورينزو إنسيني بالهدف الثالث في المباراة والبطولة، وينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة للإيطال.

ضرب المنتخب الإيطالي موعد في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، أمام المنتخب السويسري، على ملعب الأولمبيكو بروما، ويضرب بالثلاثية النظيفة في أحداث المباراة، وسجل مانويل لوكاتيلي الهدف الأول والثاني، في المباراة، ويؤكد مواطنه تشيرو إيموبيلي بالهدف الثالث في اللقاء.

واختتم المنتخب الإيطالي لقاءات دور المجموعات، أمام المنتخب الويلزي، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولي، والتي كان فيها قد حسم موقفه في الصعود للدور الـ 16، ليضرب رفاق جاريث بيل بهدف نظيف، عن طريق ماثيو بسينا.

دور الـ 16

تعثر المنتخب الإيطالي في الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020، امام منتخب النمسا، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، واللجوء للأشواط الإضافية، ويضرب بالهدف الأول فيالمباراة عن طريق كييزا، وترد النمسا بهدف عن طريق ساسا كالادزيتش، ليحسم إيطاليا المباراة بهدف ثاني عن طريق ماتيو بسينا، في نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي.

دور ربع النهائي

انتهت أحداث مباراة بلجيكا وإيطاليا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الإيطال، في لقاء جمع المنتخبين في الدور الربع نهائي كأس أمم أوروبا 2020، ليحجز رفاق كيليني مقعد في الدور النصف نهائي، ضرب ماركو فيراتي لاعب إيطاليا بالهدف الأول، ورد المنتخب البلجيكي بهدف التعادل، عن طريق روميرو لوكاكو من خلال ضربة جزاء، ورد وقتل الإيطال المباراة بالهدف الثاني عن طريق لورينزو إنسيني.