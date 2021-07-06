/639263/مرثا-محروس-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-احتلال-مصر-المركز-الرابع-في-نمو-قطاع-التكنولوجيا

تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب بطلب احاطة بشأن احتلال مصر للمركز الرابع عالميا فى تكنولوجيا الاتصالات

تكنولوجيا المعلومات

وأشارت النائبة مرثا محروس، في ذلك على خلفية متابعة المؤشرات الدولية موضحة أن التقرير العالمي للأمن السيبراني، أشار الي وقوع مصر في المركز الرابع عربيأ بعد المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فضلا عن ترتيبه الثالث والعشرون عالميا رغم الإمكانيات المصرية المهولة في تكنولوجيا المعلومات والعقليات المصرية التي تعمل في اكبر الشركات العالمية .

صالون التنسيقية

هذا وإستقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي للمشاركة فى صالون سياسي حول مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب .

شارك فى الصالون كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى و الدكتور حازم عمر نائب محافظة قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة غادة على عضو مجلس النواب والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب ومديرة الجلسة ومن أعضاء التنسيقية، أحمد البشبيشي أمين سر لجنه الشباب والرياضة بالتنسيقية .

وحضر من وزارة الشباب كلا من المستشار محمد دياب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة والمستشار طارق ابوزيد رئيس الاستئناف والمستشار القانوني للوزارة وأشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة .

وكان فى استقبال الحضور من وزارة الشباب كلا من أحمد صبرى ومحمدشلبى ومؤمن ممدوح اعضاء لجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية وإيمان طلعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو لجنة التنظيم.

ودار الحوار حول مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الأراضى لصالح مركز الشباب، هذا إلي جانب مجموعة من المناقشات على هامش الصالون فى كل مايخص ملفات الشباب.