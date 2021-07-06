/639261/السبيكة-كشفتهم-القبض-على-3-متهمين-بالتنقيب-عن-الآثار-داخل-منزلهم-في-أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بمحافظة أسوان، بعدما توجه نجل عم أحدهم إلى منطقة الصاغة لسبك كمية من المشغولات الذهبية التي عثروا عليها أثناء التنقيب.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الأثار

تفاصيل الواقعة

البداية كانت مع توصل تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، لقيام أحد الأشخاص بسبك كمية من المشغولات الذهبية «مجهولة المصدر»، وبدون مستندات ملكية.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واتضح أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته سبيكة ذهبية «مجهولة المصدر»، وبمناقشته عن مصدرها أقر بتحصله على كمية من المشغولات الذهبية من نجل عمه المقيم بمحافظة أسون، وبعد عثوره عليها نتيجة قيامه بالتنقيب عن الآثار بالمنزل محل سكنه بمحافظة أسوان، وقيامه بصهر تلك المشغولات بمنطقة الصاغه بدائرة القسم، وتحويلها إلى السبيكة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع.

التنقيب عن الأثار

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار، وبصحبته شخصين، حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار محل سكنهم وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 5 أمتار، تؤدي إلى نفق طوله 2 متر، كما عثر على كمية من أحجار الكوارتز مختلفة الأحجام وأدوات الحفر والتنقيب.

اعترافات المتهم

وبمواجهتهم المتهمين، بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار في سكنهم باستخدام المضبوطات واستخراج كمية من المشغولات الذهبية وتسليمها إلى الأول بقصد صهرها والتصرف فيها بالبيع.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.