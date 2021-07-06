حالتين وفاة.. وتأدية واحدة لليمين الدستورية خلال دور الانعقاد الأول للشيوخ«صور»

/639260/حالتين-وفاة-وتأدية-واحدة-لليمين-الدستورية-خلال-دور-الانعقاد-الأول-للشيوخصور

توفي 2 من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال دور الإنعقاد الأول فى الفصل التشريعي الأول، وكان اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس حزب حماة الوطن، ورئيس الهيئه البرلمانية بمجلس الشيوخ ،أمين أمانة محافظة القاهرة أول حالة وفاة تسجل بين أعضاء المجلس، والذي وافته المنيه الثلاثاء الموافق 6\4\2021 بعد حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني، رحم الله الفقيد وندعو الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان .

وفاة النائب فاروق مجاهد عضو الشيوخ دوت الخليج يرصد عدد حالات الوفاة فى مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الاول ووفق اللائحة الداخلية للمجلس تم تصعيد النائب هشام سويلم بديلا للنائب فاروق مجاهد. وفاة النائب أحمد عبدالعزيز عضو الشيوخ وسجل النائب الدكتور أحمد عبدالعزيز، عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ثاني حالات الوفاة بالمجلس ، والذي يشغل منصب رئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، والذي وافته المنية الأربعاء الموافق 24\4\2021 . تصعيد الاحتياطي و تنص المادة (26) من القانون على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

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