هتافات وتصفيق حاد.. حسام غالي يشعل مدرج جامعة المنصورة خلال مؤتمر الشباب«صور»

/639254/هتافات-وتصفيق-حاد-حسام-غالي-يشعل-مدرج-جامعة-المنصورة-خلال-مؤتمر-الشبابصور

شهد المؤتمر الشبابي الذي نظمته ، جامعة المنصورة ، بحضور اعضاء لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة النائب محمود حسين ، هتافات كبيرة وتصفيق حاد للنائب حسام غالي ، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب .

دوت الخليج يرصد تفاصيل المؤتمر الشبابي الذي نظمته جامعة المنصورة بحضور وفد من رياضة البرلمان

وفد رياضة البرلمان بجامعة الاسكندرية

وضجت القاعة الرئيسية بمبني رئيس جامعة المنصورة ، بالتصفيق الحاد فور دخول اعضاء الوفد ، وهتف الطلاب المشاركين في المؤتمر، على طريقة مشجعي الكورة " بنحبك يا غالي .. بنحبك يا غالي " وهو الأمر الذي قابله النائب حسام غالي واعضاء اللجنة بترحيب كبير .

طلاب جامعة المنصورة وحسام غالي

ولم يكن التفاف الشباب حول النائب حسام غالي ، مقتصرا علي طلاب جامعة المنصورة ، ولكن شهدت زيارة اللجنة منذ أمس تفاعل كبير من المواطنين مع نجم المنتخب القومي والنادي الاهلي السابق .

ورد النائب حسام غالي ، علي الشباب المشاركين في المؤتمر قائلا : لقد اثلجتم صدري ان العلاقة بين المشهور والجمهور تمر بمراحل من السلبيات والايجابيات ، ولكن ما شاهدته منكم من علاقة تقديري جعلني أشعر كأنني مازالت في الملعب ".

وعلق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب علي ترحيب الشباب بالنائب حسام غالي قائلا :" هو نموذج يجب ان يحتذي به ... لايحبه الاهلاوية فقط ولكن جميع الاندية تحبه فهو نموذج كنائب ادائه البرلماني قوي ".

وتابع :" يجب ان يكون الكابتن حسام غالي قدوة للشباب فهو رياضي اهتم بالعلم وتنمية مهاراته واصبح نموذج محترم للرياضي الذي له هدف لخدمة دولته ".

مراكز الشباب

ويأتي مؤتمر اعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب ، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط ، رئيس جامعة المنصورة مع طلاب جامعة المنصورة ، في إطار الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لزيارات عدد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية ،بمحافظتي الدقهلية والشرقية .

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .