هيفاء أبو غزالة تشيد بالإجراءات المصرية في مواجهة كوفيد19

أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بالإجراءات المصرية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك على هامش كلمتها عن الجامعة في جلسة الحوار الوزاري التفاعلي حول التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد.

وأكدت أبو غزالة أن الدور المصري كان واضحا في مواجهة الجائحة، ودعم المرأة خلال الفترة الماضية.

وقدمت الشكر للإدارة المصرية، وكذلك للمجلس القومي للمرأة وعلى رأسه الدكتورة مايا مرسي.

يذكر أنه انطلقت فعاليات الدورة الثامنة لمؤتر وزراء المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.