وزير الخارجية: مصر والسودان يرفضان الإجراءات الأحادية بالملء الثانى لسد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكري في حوار مع "إكسترا نيوز"، إنه أكد خلال المقابلات التي قام بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة".
وأضاف: "سيجتمع مجلس الامن بناء على طلب مصر والسودان، وهذا يدل على اهتمام المجتمع الدولي بالقضية التي تؤثر على الأمن والسلم الدولي في المنطقة، مؤكدا رفض القاهرة والسودان الخطوات الإثيوبية الأحادية الخاصة بالملء الثاني لسد النهضة."
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