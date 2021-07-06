الخارجية: شكرى يشارك فى جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة بعد غد

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلقى الوزير سامح شكرى، كلمة مصر أمام الجلسة.

وفى السياق ذاته، يواصل الوزير سامح شكرى، الاجتماعات المكثفة بنيويورك مع عدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصرى الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.