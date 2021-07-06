وزير الإنتاج الحربى يوجه باتخاذ اللازم نحو الحالة الصحية لـ خالد مهدى

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن حالة خالد مهدى مدير الكرة للفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى، تتابع بشكل دورى من المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب.

ولفت إلى أن هناك لجنة من الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى قد قامت بزيارة خالد مهدى بمركز دكتور ياسين عبد الغفار بمدينة نصر، كما قام أشرف عبد الحليم عامر رئيس مجلس إدارة نادى المصانع الحربية بزيارة "مهدى" للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

وقد قام المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، بالتواصل تليفونيا مع خالد مهدى للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا له أن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع الحالة الصحية أولا بأول، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة تجاه حالة "مهدى".

وأشار المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن قيادات "الإنتاج الحربى" على تواصل دائم ومستمر بجميع العاملين بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، لافتا إلى أن "مهدى" تم تعيينه فى عام 2006 بشركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربى"، وقد تم انتدابه بمأمورية لنادى الإنتاج الحربى اعتبارا من أغسطس 2010.

وقد أدى ومنح الفريق الكثير من الجهد والتعب، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير أفضل طرق العلاج التى تناسب حالته الصحية لاستكمال مسيرته مع فريق الإنتاج الحربى.