سفير الاتحاد الأوروبى لـ عبدالغفار: إتاحة منح فردية للطلبة والباحثين

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة؛ لبحث فرص التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.





وخلال اللقاء، ناقش الوزير زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجالات التعليم والابتكار والمشاركة فى مبادرات الاتحاد لمساعدة الباحثين المصريين وفتح آفاق جديدة أمامهم.

كما ناقش الطرفان تنظيم العديد من ورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ بهدف إعدادهم للبرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية الإعلان عن البرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، والتى تفتح آفاق جديدة وتعمل على إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة فى برامج الاتحاد.

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى زيارته للبرتغال الشهر الماضى، على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى رفيع المستوى، لرصد الأرض بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث وقع الدكتور عبدالغفار مع وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالى البرتغالى بروتوكول تعاون؛ لبحث آليات التعاون بين مصر والبرتغال فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى تضمن إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية فى مصر، لتكون مصر هى أول دولة تنشئ بها البرتغال أفرع لجامعاتها بالخارج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء فروع بمصر للجامعات الأجنبية المرموقة فى العالم.

وأوضح الوزير أن إنشاء 5 مؤسسات تعليمية فى العاصمة الإدارية الجديدة، يعد أحد الإنجازات الهامة التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية؛ مؤكدا أن وجود مثل هذه المؤسسات التعليمية يخلق حراكا أكاديميا تنافسيا لصالح العملية التعليمية، ينعكس على قدرة الخريج ويؤهله لسوق العمل داخل مصر أو خارجها.

ومن جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريكا أساسيا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، ومنها برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس"، والذى يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابى الأكاديمى، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، كذلك برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى "إيراسموس+" لتشجيع الابتكار العلمى، والذى اعتمد له الاتحاد الأوروبى ميزانية مضاعفة لاستكمال أنشطته خلال الفترة من 2021 - 2027، وبرنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط "بريما"، وبرنامج "هورايزون".

كما أعرب سفير الاتحاد الأوروبى عن تطلعه إلى مزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر فى كافة المجالات خاصة مجال الطاقة النظيفة، والتطور التكنولوجى، والاقتصاد الرقمى.

حضر اللقاء الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية.