/639259/محمد-محمود-يشارك-في-جزء-من-التدريبات-الجماعية-للأهلي-تفاصيل

شارك محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في جزء من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويرصد تحيا مصر تفاصيل المران:

وشارك محمد محمود في جزء من المران الجماعي للمرة الأولى، بعد الاطمئنان على حالته بشكل نهائي، والتأكد من سلامته وفقاً للفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها، تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي.

وكان محمد محمود قد أنهى برنامجه التأهيلي الذي قام بتنفيذه بعد خضوعه لجراحة في الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد.

وتذاع مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.

وانتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف هدفين في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

النادي الأهلي المباراة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.