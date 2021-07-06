/639256/ميار-شريف-تتأهل-إلى-ثمن-نهائي-بطولة-باشتاد-للتنس

نجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بـ فتاة مصر الذهبية والمصنفة الـ 119 عالميا، في التأهل إلى ثمن نهائي بطولة باشتاد المقامة في السويد، وانتهت البمارة بنتيجة شوطين مقابل شوط، لصالح ميار شريف، وتسعى الدولية المصرية بالتتويج ببطولة باشتاد، ورفع رصيد بطولاتها.

ميار شريف تحقق الفوز على البريطانية فرانسيسكا جون

تمكنت ميار شريف من التغلب على البريطانية فرانسيسكا جونز المصنفة الـ 211 عالميا، بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهم اليوم الثلاثائ، ضمن منافسات بطولة باشتاد، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (6-4 ، 6-7 ، 6-0) لتتأهل بذلك فتاة مصر الذهبية إلى الدور ثمن النهائي من بطولة باشتاد.

الجدير بالذكر أن ميار شريف تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2021، وتعد بذلك هي أول سيدة مصرية في التريخ تتأهل إلىى الأولمبياد، واستطاعة فتاة مصر الذهبية الحصول على المركز الثاني في بطولة فرنسا الدولية، وتوجت بالميدالية الذهبية، بعد حصولها على المركز الثاني أمام الأوكرانيه أنهيلينا كالينينا.

تتويج ميار شريف بالميدالية الفضية

يذكر أن ميار شريف بطلة مصر في بطولات التنس، التقت مع نظيرتها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا" المصنفة الـ 125 عالميا، في لقاء نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس، وذلك من الاستعدات الخاصة بأولمبياد طوكيو 2021، وانتهت المبارة بفوز الأوكرانية أنهيلينا كالينينا بنهائي البطولة، وتوجت بالميدالية الذهبية، بينما حصلت ميار شريف على الميدالية الفضية، ويعرض دوت الخليج مشوار تأهل ميار شريف:

مشوار تأهل ميار شريف إلى نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس

الجدير بالذكر أن الدولية المصرية ميار شريف، تأهلت إلى نهائي بطولة فرنسا الدولية للتنس، وذلك بعدما استطاعت التغلب على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا في المباراة التي جمعتهم في ربع النهائي من البطولة، وحسمت فتاة مصر الذهبية المباراة لصالحه بنتيجة 2/0(6-3 ، 6-3)، وتأهلت بذلك إلى نصف نهائي البطولة أمام الإسبانية كريستينا بوسكا وتمكنت الدولية المصرية ميار شريف من التغلب على الإسبانية كريستينا بوسكا بنتيجة 2/0(6/4،6/3)، وتأهلت بتلك النتيجة إلى نهائي البطولة أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، واستطاعت الأوكرانية التتويج بالبطولة، وتوجت ميار شريف بالميدالية الفضية، بعد حصولها على المركز الثاني.