/639252/تحرش-بها-أثناء-سيرها-في-الشارع-النيابة-تواصل-التحقيق-مع-موظف-بشركة-المياه-في-الجيزة

بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيقات بشأن اتهام طالبة لموظف بشركة المياه بالتحرش بها أثناء سيرها في الشارع، وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي التحقيقات بشأن اتهام طالبة لموظف بشركة المياه بالتحرش بها أثناء سيرها في الشارع

تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحقيقات الأولية، التي أجرتها النيابة العامة، أن الواقعة بدأت بتداول إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لأحد الأشخاص ومرفق بها تعليق من حساب بإسم إحدى الفتيات بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة في منطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة.

فيسبوك

وعلي انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء رجبا عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن،من فحص المعلومات المتداولة وتم تحديد هوية الفتاة التي قامت بنشر الصورة وأتضح أنها تدعي " ف. ج. ص" تبلغ من العمر 23 سنة طالبة، وتقيم بدائرة القسم والتى أقرت بأن المتهم تحرش بها لذلك تشاجرت معه ووضعت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها لم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المشكو في حقه وتبين أنه يدعي " م. ذ.م" يعمل موظف بإحدي الشركات بدائرة القسم، ويقيم بمحافظة المنوفية، بعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واقتياده لقسم الشرطة.

أقوال الفتاة أمام النيابة العامة

وقد استدعت النيابة الفتاة لسؤالها حول تفاصيل الواقعة وقد أكدت انه حال نزولها من أعلى سلم أرض اللواء قام صاحب الصورة بوضع يديه على ظهرها في البداية اعتقدت أنها حدثت بالخطاء.

واضافت الفتاة " أن المتهم قام بتكرار فعلته وملامسة مناطق حساسة من جسدها، الامر الذي دفعها لإبعاد يده والتشاجر معه ومن ثم تصويره، وقد تركها وفر هاربا، لذلك قامت برفع صورته على مواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك»، وعلي الفور انهالت عليها التعليقات، وقد أكد البعض منها أن المتهم دائم فعل ذلك في مسقط رأسه المنوفية.

وجاري التحقيقات مع المتهم ومواجهته باقوال الفتاة.