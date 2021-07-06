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/639248/الوعي-السياسي-وهرمونات-الموت-ننشر-التفاصيل-الكاملة-للقاء-وفد-رياضة-النواب بطلاب-برلمان-مصر-بجامعة-المنصورة
شارك وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الدقهلية، في مؤتمر بجامعة المنصورة بحضور عدد من ممثلي برلمان شباب مصر واتحادات الطلاب.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع وفد رياضة البرلمان مع ممثلي برلمان شباب مصر واتحادات الطلاب فى المنصورة
وشهد المؤتمر مواجهة قوية بين الحكومة واعضاء لجنة الشباب و الرياضة من جهة ، والشباب المشاركين في المؤتمر من جهة أخري .
تمكين الشباب
وطرح الشباب، خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها النائبة ولاء عبدالفتاح ، علي اعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، وممثلي وزارة الرياضة ، ونائب محافظ الدقهلية د هيثم الشيخ ، عدد من الاسئلة المتعلقة بالتوعية السياسية الشباب ، والتمكين الحقيقي لهم ، فضلا عن دور البرلمان و الحكومة في مواجهة ازمة الهرمونات التي تؤدي بحياة بعض الرياضيين وكيفية تغيير النظرة في مشاركة المرأة الريفية في الحياة السياسية .
تمكين المرأة
وفيما يخص تمكين المرأة ، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، إن الدولة المصرية تغيرت تماما بالنسبة لمشاركة المرأة سياسا ونسب تمثيلها في البرلمان بغرفتيه ، خير دليل علي ذلك ، لافتا الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح أفق للحوار مع الشباب لم تشهدها مصر من قبل ، حيث كان في السابق أي حوار شبابي مع رئيس جمهورية كان يحصل الشباب علي الاسئلة ، قبل اللقاء بأسبوع ولكن الآن اصبح رئيس الجمهورية ، يشارك في منتديات الشباب ولا يترك أي فاعلية فيها وتتم المناقشات بشكل حواري مباشر بكل شفافية .
وطالب رئيس لجنة الشباب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بعقد لقاء دوري مع الشباب ، وهو ما عقب عليه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، بأن المحافظة مستعدة لتنفيذ ذلك في اسرع وقت ، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة .
الأنشطة الطلابية
من جانبها ردت النائبة ولاء عبدالفتاح ، علي دعم الدولة والبرلمان الانشطة الطلابية مؤكدة أن الجامعات المصرية بها العديد من الانشطة الطلابية لزيادة الوعي منها دعوة الشخصيات العامة لتثقيف طلاب الجامعات فضلا عن إنشاء الدولة الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم البرنامج التنفيذي والبرنامج الرئاسي كما ان الوزارة تقدم أنشطة كبيرة منها محاكاة برلمان الشباب ومجلس الشيوخ .
الدور التنفيذي للشباب
وعن التعمق في الدور التنفيذي للشباب ، قال عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن شباب الجمهورية الجديدة محظوظين مقارنة بمن سبقهم في تلك المرحلة ، خاصة إننا عانينا من قوي ظلام حاولت تسيطر علي الشباب ، وتستخدمهم كوقود لفوضى من خلال ضخ أموال من الخارج بهدف تشتيت فكر الشباب ، ولكن تم انقاذ الدولة المصرية علي يد القيادة السياسية الحالية العاشقة لتراب الوطن .
مؤاتمرات شباب العالم
وتابع :" كنا نعاني من استخدام الشباب كديكور سياسي ولكن الآن وجدنا قيادة مؤمنة بالشباب وحولتهم من مجرد ديكور الي واقع فعلي، حيث كنا نجلس علي مائدة واحدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نتناقش ونتحاور في منتديات الشباب ومؤتمرات شباب العالم في سابقة لم تحدث من قبل لافتا إلي أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، ايضا تلعب دور كبير في تمكين الشباب خاصة أن أهم معاييرها أن أي شاب سيتقلد أي منصب يحصل علي أعلي درجات التدريب ،حتي يكون علي قدر المسئولية .
تنسيقية شباب الاحزاب
وتابع :" من حسن حظ الشباب الحالي ايضا وجود منصة سياسية اثبت نجاح كبير وهي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين فهي منصة يتم من خلالها عرض المشاكل وطرح الحلول .
عقوبة متعاطي المنشطات
وحول تأثير المنشطات وحبوب الهرمونات علي الشباب ، قال النائب حسام غالي أمين سر لجنة الشباب ، أنه لايوجد تشريع حاليا يعاقب متعاطي المنشطات والهرمونات سوء الحرمان من ممارسة اللعبة ، ولكن سيتم مناقشة مقترح بقانون داخل لجنة الشباب لتجريم المنشطات حفاظا علي الشباب ، خاصة انها تسبب مخاطر صحية كبيرة وتشوهات جسدية .
وأشار الي أن من يلجأ للمنشطات يسعي لإختيار الطريق السهل ولا يريد ان يحصل علي نتيجة عمله بالكد والتعب، مطالبا الجميع بتحمل مسؤوليتهم واطلاق حملة توعية ضد تعاطي المنشطات .
الجمهورية الجديدة
من جانبه قال النائب خالد بدوي ، إن قضية التمكين في الجمهورية الجديدة، كانت واضحة للجميع والرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ارداته السياسية واضحة لتأهيل الشباب المصري ، ونجت الدولة المصرية في استيعاب الشباب فبعد ان كان الشباب المصري في فترة الاخوان يكسر ويخرب من خلال اموال يتم دفعها لهدم الدولة وتم انفاق اموال من الخارج والداخل لهدم الهوية المصرية ولكن ربنا اكرمنا بقيادة جمهورية جديدة دولة مؤسسات لديها قدرة ولديها ثقة .
مراكز الشباب
فيما قال النانب أسامة عبدالعاطي ، إن لجنة الشباب تسعي لتحقيق طفرة حقيقة في مراكز الشباب وتحويلها الي مراكز خدمة مجتمعية لافتا إلي أن قضية تمكين الشباب تتصدر اهتمامات اللجنة.
وعلي هامش المؤتمر، استقبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، اعضاء الوفد البرلماني، حيث تبادلا دروع التكريم.
واشاد رئيس جامعة المنصورة، بحرص لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي التواصل مع الشباب وزيارة الجامعات المصرية،واصفا ذلك بالخطة المهمة من أجل زيادة الوعي والتثقيف السياسي.
ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجامعة، واصفا جامعة المنصورة بالصرح الطبي والثقافي، وأن محافظة الدقهلية انطلق منها قامات ثقافية وعلمية ورياضية ودينية وفي مختلف المجالات.
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