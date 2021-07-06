خالفوا قرار الحكومة .. ضبط «12193» شخصًا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

/639239/خالفوا-قرار-الحكومة--ضبط 12193-شخصا-لعدم-الإلتزام-بإرتداء-الكمامات

تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تم ضبط «12193»، شخصًا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية لعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل ضبط 12193 شخصًا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية لعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

التفاصيل

وفي إطار حرص وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد كوفيد 19، للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس «كورونا»، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد نتج جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط «12193»، شخصًا، لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ«12135» شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال «58» شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير «904»، مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط«262»، قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة« الشيشة».. بإجمالى مضبوطات «1700» أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وفي سياق أخر كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «التيك توك» يتضمن عبث أحد الأشخاص بـ«بلف» الطوارئ الخاص بإحدى عربات مترو الأنفاق.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه «عامل»، كما تم ضبط «طالب» القائم على تصوير الفيديو وبثه.

اتُخذت الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كما كشفت أيضًا الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بملاحقة آخر ومحاولة الإمساك به.