رسميا.. إعلان قائمة منتخب شابات كرة الطائرة تحت 20 عام

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استقر أحمد فتحي المدير الفني لمنتخب شابات كرة الطائرة تحت 20 عام، على قائمة المنتخب المشاركة في بطولة العالم، والتي تقام في بلجيكا، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة يوم 9 يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 18 يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج قائمة منتخب كرة الطائرة للسيدات تحت 20 عام، وجاءت القائمة كالتالي:

قائمة شابات منتخب الطائرة تحت 20 عام

1- مى محمود فؤاد 2- أيه النادى 3- فريدة الحناوى 4-لوجين ياسر 5- مريم ثابت 6- أيات ياسين 7- نور إيهاب 8- ندى مرجان 9- سلمى يوسف 10- سابين حسن 11- فرح العايد 12-ملك البحيري

قرعة بطولة العالم لكرة الطائرة

يذكر أن قرعة بطولة العالم لكرة الطائرة للشابات تحت 20 عام، أسفرت على وجود منتخب مصر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: روسيا وبيلاروسيا وأيطاليا. وعلى الجانب الأخر أسفرت قرعة بطولة العالم للناشئات تحت 18 ستة، وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: تركيا والدومنيكان وبيرو وإيطاليا. ومن المقرر أن تقام البطولة في المكسيك، وتبدأ فعالياتها يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 29 سبتمبر المقبل.

تألق ناشئات وادي دجلة لكرة الطائرة

استطاع فريق ناشئات وادي دجلة تحت 14 عام، بتحقيق الفوز على بجميع مبارياتهم بالدور النهائي، حيث توجوا بالبطولة دون أن تلحق بهم أي هزيمة، وتغلبوا على جميع ناشئات الأندية الأخرى.

نجح هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني لفريق ناشئات كرة الطائرة تحت 14 عام بنادي وادي دجلة، قيادة الفريق نحو التتويج ببطولة العالم، ويواصل مصيلحي تحقيق الإنجازات مع الفريق، ويعرض موقع دوت الخليج قائمة ناشئات فريق وادي دجلة لكرة الطائرة تحت 14 عام، ويعرض دوت الخليج القائمة، والتي تضم كل من:

قائمة فريق ناشئات كرة الطائرة بنادي وادي دجلة تحت 14 عام

هيا حسام، تسنيم محمد، رؤى أحمد، جنى إسلام ، فرح الجندي، ماريا رامي، هنا محمد، نور وليد، مريهان محمد، سهيلة محمد، فرح أحمد، نيجار إسماعيل، ميرنا حسام، سلمى محمد، ريناد حاتم، جنى بهي.