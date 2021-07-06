/639242/صور-وفد-إعلام-النواب-يتابع- تطوير-قصر-ثقافة-التذوق-بالاسكندرية

زار الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء قصر ثقافة “التذوق” الفنى بسيدى جابر للوقوف على المشاكل، التى تواجه قصر الثقافة وكان فى استقبالهم الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامه لقصور الثقافة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة وفد لجنة الاعلام بالبرلمان لقصر ثقافة التذوق بالاسكندرية

قصر ثقافة التذوق

وأكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الأعمال كانت متوقفه فى تطوير القصر نتيجة خلاف مع المقاول وتوقفت الأعمال منذ عام ٢٠١٧ ، مضيفا أنه سيتم تطوير وإحلال وتجديد القصر ومنظومة الحماية المدنية، فضلا عن إعادة ترتيب القصر وقاعاته وإعادة صياغة الاثاث لإعادته لحالته الطبيعيه ،لافتا إلى أن مشروع التطوير تم إسناده الى الهيئة القومية للإنتاج الحربى وهناك دعم كبير لإنجاز المشروع وسرعة افتتاح القصر من قبل وزيرة الثقافة، والتى قررت بدء العمل الفورى للتطوير وإحلال وتجديد القصر.

دور لجنة الاعلام فى مواجهة الفكر المتطرف

من جانبه أكد الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل اللجنه وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن لجنة الإعلام تقف وتدعم قصور الثقافه والمسارح لتؤدى دورها على أكمل وجه لمحاربة الفكر المتطرف وتعريف الشباب بخطورة الإدمان ومواجهته ، مشيرا إلى أنه فى ظل التعاون المثمر بين لجنة الإعلام ووزارة الثقافه سيتم إعادة قصور الثقافه لسابق عهدها.

دور المواقع الثقافية فى مواجهة الفكر المتطرف

وكانت النائبه مني عمر، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار ،والتى تشارك فى الزيارة ضمن الوفد البرلمانى كانت قد تقدمت بطلب إحاطة طالبت فيه ، بضرورة تفعيل وعودة دور كل المواقع الثقافية المختلفة، لافتة إلي اعتبار الثقافة والفنون من أهم القوى الناعمة في مواجهة الفكر المتطرف الهدام، ولابد من فتح قصر التذوق بسيدي جابر بالإسكندرية، وعودته إلى ممارسة نشاطه حيث أنه منذ أكثر من اثنى عشر عامًا، والمكان مغلق.

قصور الثقافة

ومن جانبها أشادت النائبه نشوى الديب بالمجهود الكبير الذى تقوم به وزارة الثقافة لإعادة الروح إلى قصور الثقافة والمسارح لتصبح منارة للتثقيف ومحاربة الأفكار الهدامة وتسائلت النائبة عن الأماكن، التى تخضع للتطوير لسرعة افتتاحها، ورد عليها رئيس الهيئة العامه لقصور الثقافة ،مؤكدا أن قصر ثقافة ٢٦ يوليو وقصر ثقافة رشدى فى خطة التطوير.