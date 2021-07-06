/639236/ندى-مجدي-تحقق-إنجازا-تاريخيا-في-بطولة-العالم-للسباحة

استطاعت السباحة ندى مجدي أبو مسلم التتويج بالميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار في سباق 1500 متر، وتقام البطولة في روسيا، وبدأت فعالياته يوم 3 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 9 يونيو الجاري، وحصلت ندى مجدي على المركز الثاني بالبطولة، وتوجت بالميدالية الفضية.

المصريين يفرضون أنفسهم في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار

وفي السياق ذاته استطاعت السباحة جميلية على الحصول على المركز الخامس في نفس البطولة، وتعد بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار، هي أعلى بطولة في منافسات السباحة في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر حصول المصرية ندى مجدي أبو مسلم بالمركز الثاني وتتويجها بالميدالية الفضية انجازا كبيرا لمسابقات السباحة في مصر، وللاتحاد المصري للسباحة والإنقاذ.

المصريين يتألقون في منافسات السباحة للرجال

الجدير بالذكر أن السباح أحمد إيهاب لاعب المنتخب الوطني لسباحة الزعانف 200 متر مزدوجة، استطاع التتويج بالميدالية الفضيةو في بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في مدينة ليليانو الإيطالية، وذلك بعد حصولة على المركز الثاني في البطولة.

كما استطاع احتل أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني الحصول على المركز الخامس في بطولة العالم للخماسي الحدث والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، برصيد 305 نقطة وزمن قدره 2:02.68 دقيقة وجاء إسلام حامد في المركز العاشر برصيد 303 نقطة وزمن قدره 2:03.88 دقيقة، واحتل مهند طارق المركز 26 برصيد 292 نقطة وزمن قدره 2:09.27دقيقة واحتل أحمد أشرف المركز 34 برصيد 284 نقطة وزمن قدره 2:13.05دقيقة.

منتخب السباحة البرالمبي يحصد 5 ميداليات مختلفة بكأس العالم

واحرزت ملك عبد الشافى الميدالية الفضية فى سباق 50 م صدر ،فيما نجح يوسف محمد فى تحطيم أرقامه الشخصية بطفرة هائلة، وأيضا الناشئ علاء مرسه الذى ينتظره مستقبل باهر فى اللعبة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت البطولة تحقيق أحد عشر رقما أفريقيا جديدا وطفرة كبيرة فى مستوى السباحين تحت قيادة المهندس شريف حبيب رئيس جهاز السباحة ومعه دكتور أيمن الجندى المدرب العام ودكتور أحمد سمير مسئول التأهيل والعلاج الطبيعى وعماد مدبولى المدرب والإدارى ، بالإضافة إلى تحقيق السباح البرالمبي زياد كحيل الرقم التأهيلى إلى دورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو ليرتفع عدد اللاعبين المحققين للرقم التأهيلى إلى 7 سباحين حتى الان.