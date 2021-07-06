/639233/أحمد-كريمة-يحسم-شرعية-تبني-الأطفال-بعد-تكرارها-فى-أعمال-فنية

تصدرت قضية التبني تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن سلط مسلسل «ليه لأ؟!» الجزء الثاني الضوء على تلك القضية، وبدأ العديد في التساؤل حول الموقف الشرعي والإسلامي حولها.

دوت الخليج يكشف الموقف الشرعي من قضية تبني الأطفال

أوضح الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة القاهرة، موقف الأسلام من قضية تبني الأطفال الذي برزها مسلسل «ليه لأ2» بطولة الفنانة منة شلبي، الذي تدور قصته حول فكرة تبني الأطفال من فتاة غير متزوجة.

أحمد كريمة يحسم الجدل المثار حول قضية التبني من الناحية الإسلامية

فصرح أحمد كريمة لأحدى المصادر، قائلاً: " إن فكرة تبنّي عائلة لطفل مجهول النسب وإعطاءه اسم العائلة وجعله له الحق في الوراثة، فهو حرام شرعًا، ولكن الصحيح هو كفالة الطفل ماديًا للإنفاق عليه".

وتابع كريمة حديثه موضحًا بأن تبني الطفل من فتاة غير متزوجة لم يخصه الدين ولكن الفكرة العامة تدور حول الانفاق المالي على الطفل المعروف نسبه بسبب ظروف عائلية لهذا الطفل.

تفاصيل مسلسل ليه لأ 2

يناقش مسلسل «ليه لأ 2» قضية التبني، إذ تلعب منة شلبي شخصية "ندى" طبيبة العيون التي تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبني، وترغب في احتضان طفل، لكنها تُواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما الاجتماعية، ويستعرض بعض الصعوبات التي تواجه منة شلبي بجانب علاقتها مع الطفل، بالإضافة لكون المسلسل يُناقش عددًا من القضايا الخاصة بالفتيات والمرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

«ليه لأ2؟!» من بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب، وإخراج مريم أبو عوف.