محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة «باي باي حبيبة» بفيديو

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دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة بعنوان «باي باي حبيبة».

أغنية باي باي حبيبة لمحمد رمضان

طرح رمضان مقطع فيديو جديد من داخل مدينة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ظهر خلاله برفقة أحدهم وهو يغني مطلع أغنيته الجديدة «باي باي حبيبة»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره "باي باي حبيبة.. ابقوا متابعين".

واحتفل رمضان مؤخرًا ببلوغ عدد مشاهدات فيديو كليب «ثابت» لنحو 9 مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوعين فقط من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، محققة نجاحًا ساحقًا.

أغنية ثابت لمحمد رمضان

لاقت أغنية «ثابت» إعجاب الجمهور وتصدرت محركات البحث منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير.

والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي

ومن ناحية أخرى تجددت أزمة محمد رمضان في الأيام القلية الماضية بسبب تسببه في إغلاق مطعم شهير بدبي لمدة 5 أيام، نتيجة لتجمع المتواجودن من حوله أثناء الغناء، وما لبث الأمر إلا وقدم رمضان اعتذارًا للمطعم، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ونشر محمد رمضان فيديو أثناء وجوده داخل المطعم وعلق على الفيديو قائلا: "أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمع جمهوري حولي".

محمد رمضان يتألق في موسم رمضان 2021 بمسلسل موسى

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.