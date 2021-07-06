/639246/السفير-الأثيوبي-ينشر-صور-من-الملء-الثاني-لسد-النهضة--أسمه-تجميع-مياه

قام فيتسوم اريجا السفير الأثيوبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ينشر صور من الملء الثاني لسد النهضة من خلال حسابه على موقع تويتر اليوم.

دوت الخليج

الملء الثاني لسد النهضة الأثيوبي

وكتب المسئول الأثيوبي على تلك الصور :” نظرًا لموسم الأمطار في المنطقة، فإن كمية المياه التي تدخل إلى سد النهضة الإثيوبي أكثر مما تتدفق إلى الخارج. البعض يسمي ذلك الملء الثاني، بينما نسميه نحن تجمع للمياه”.

هذا وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا

وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي الى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.