التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب الـ3 وابنته

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، التحفظ على الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة لزوجات رجل الأعمال حسن كامل راتب، الثلاثة، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت".

وجاء مضمون القرار كما يلى: التحفظ على أموال زوجات رجل الأعمال حسن كامل راتب، وهن "ف.م.ك"، و"ك.م.ف"، و"ج.ل.م" وابنته القاصر "ر.ح".

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أجلت اليوم الثلاثاء، نظر استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار التحفظ على أمواله في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، لجلسة 3 أغسطس للإعلان.

يشار إلى أن المحكمة المختصة بجنوب القاهرة، رفضت أمس استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.