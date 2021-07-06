وزير الأوقاف فى ندوة الأعلى للإعلام: نرفع راية التجديد ولا مكان للمتطرفين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ما أنجزته الدولة المصرية على أرض الواقع فى سبع سنوات من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أشبه بالحلم، وهو ما يشهد به القاصى والدانى، كما يشهد الجميع أيضا أن الرئيس رجل حكيم وشجاع، أنقذ وطنه من الإرهاب، وصارت مصر فى عهده دولة ذات مكانة.





جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الثلاثاء، بعنوان: "30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومعالى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والكاتب الكبير كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبة من كبار الإعلاميين والكتاب.

كما أوضح أن وزارة الأوقاف المصرية استطاعت تخليص المنابر من دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب، مشيرا إلى أننا فى وزارة الأوقاف نرفع راية التجديد، حيث تم تأليف وترجمة ونشر أكثر من 255 مؤلفا ومترجما فى الفكر الوسطى المستنير، مؤكدا أنه لا مكان للمتطرفين أو المتشددين على منابر وزارة الأوقاف، وأن فهم صحيح الدين يسهم بقوة فى بناء شخصية سوية.

وأكد أن هناك زملاء عظام يواجهون كما نواجه الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، مبينا: "وهنا أشيد بشجاعة عدد من الزملاء فى ذلك، وهم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، والدكتور محمد بن مطر الكعبى رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد غير قليل من الوزراء والمفتين والعلماء".

وتابع: "نحن نتتبع الفكر الإخوانى لنستأصله حيث كان، من خلال مؤتمراتنا الدولية وموفدينا ومبعوثينا لمختلف دول العالم، ومن خلال إصداراتنا المترجمة التى نرسلها لمختلف دول العالم، والتى صارت مطلوبة دوليا على نطاق واسع".

وفى ختام كلمته أوضح وزير الأوقاف "أننا نواجه التطرف لا التدين، كما أننا نواجه التسيب والانحراف سواء بسواء، ونعمل مع شركاء كثر داخليا وخارجيا على اجتثاث الفكر الإخوانى ونشر الفكر الوسطى المستنير"، مؤكدا أن أهم أعمدة الدولة هى رئيسها وعلمها ونشيدها الوطنى وجيشها وشرطتها وسائر مؤسساتها الوطنية.