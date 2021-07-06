حسين الشحات لاعب الأهلي يهنئ الشرقية للدخان بالصعود للدوري الممتاز..«صور»

/639231/حسين-الشحات-لاعب-الأهلي-يهنئ-الشرقية-للدخان-بالصعود-للدوري-الممتازصور

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعض الصور يهنئ نادي الشرقية للدخان بعد صعودة للدوري الممتاز،نتيجة مباراة الشرقية للدخا، نجح فريق الشرقية للدخان في الصعود للمرة الأولى إلى الدوري الممتاز، عقب مباراة الجولة الأخيرة بالدوري أمام طهطا، بنتيجة 5/0 في اللقاء الذي أقيم مساء السبت الماضي على ملعب الإعلاميين في هذه الجولة.

وينشر دوت الخليج الصور:

وكت حسين الشحات عبر حسابة الشخصي:”فيس بوك”:اتقدم بخالص التهنئة لنادي الشرقية للدخان لصعوده للدوري المصري الممتاز لأول مره في تاريخه …كانت بدايه انطلاقي من الهواه للأحتراف وكانت اولى خطواتي في انتقالي من النادي الذي نشأت فيه اليه . وكنت جزء من محاولات الصعود للدوري الممتاز معه .لهم فضل كبير في مسيرتي واتمنى لهم التوفيق

لم ينتظر لاعبو فريق الشرقية للدخان وقتًا طويلا حتى استطاع صابر أشرف تسجيل أول الأهداف في الدقيقة 4 من بداية اللقاء، ثم عاود التسجيل الدولي أحمد تمساح من ضربة ركنية في الدقيقة 18، بعد إهدار الحسيني طه ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لبناء الدخان في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

واستطاع محمد الفيل ثاني هدافي الفريق تسجيل الهدف الثالث في المباراة لفريقه، في الدقيقة 45 من أحداث الشوط وقبل انطلاق صافرة النهاية ليخرج أبناء الدخان بانتصار كبير مع نهاية الشوط.

في الشوط الثاني استطاع فريق الشرقية للدخان زيادة غلته التهديفية، أمام فريق هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثالثة منذ جولتين، وسجل الرابع عن طريق اللاعب محمد حسن هداف الفريق ليرفع النتيجة إلى 4 أهداف، ثم في الدقيقة 65 سجل نفس اللاعب الهدف الخامس، ليرفع سجله الشخصي من الأهداف إلى 14 هدف.

ليحقق فريق الشرقية للدخان انتصاراً كبيراً ويصعد إلى الدوري الممتاز بعدما تصدر مجموعته برصيد 56 نقطة، وجاء فريق الألومنيوم في المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويتدرب الفريق اليوم بعد راحة 24 ساعة حصل عليها أمس عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة مساء الأحد بإستاد الأسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي أمام فريق المقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.

وانتصر الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليثأر أبناء القلعة الحمراء من هزيمتهم أمام الفريق السكندري في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

وجاءت أهداف النادي الأهلي عن طريق محمد شريف “هدفين” في الدقيقتين 40 و58، وحسين الشحات في الدقيقة 42، وعلي معلول في الدقيقة 45.

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 45 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة 40، في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.