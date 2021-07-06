كرة الطائرة..ناشئات وادي دجلة يتوجن ببطولة العالم بدون هزيمة

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توج فريق ناشئات وادي دجلة تحت 14 عام، ببطولة الجمهورية لكرة الطائرة ناشئات، وبدأت فعاليات البطولة يوم 24 وانتهت يوم 26 يونيو.

تألق ناشئات وادي دجلة لكرة الطائرة

استطاع فريق ناشئات وادي دجلة تحت 14 عام، بتحقيق الفوز على بجميع مبارياتهم بالدور النهائي، حيث توجوا بالبطولة دون أن تلحق بهم أي هزيمة، وتغلبوا على جميع ناشئات الأندية الأخرى.

نجح هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني لفريق ناشئات كرة الطائرة تحت 14 عام بنادي وادي دجلة، قيادة الفريق نحو التتويج ببطولة العالم، ويواصل مصيلحي تحقيق الإنجازات مع الفريق، ويعرض موقع دوت الخليج قائمة ناشئات فريق وادي دجلة لكرة الطائرة تحت 14 عام، ويعرض دوت الخليج القائمة، والتي تضم كل من:

قائمة فريق ناشئات كرة الطائرة بنادي وادي دجلة تحت 14 عام

هيا حسام، تسنيم محمد، رؤى أحمد، جنى إسلام ، فرح الجندي، ماريا رامي، هنا محمد، نور وليد، مريهان محمد، سهيلة محمد، فرح أحمد، نيجار إسماعيل، ميرنا حسام، سلمى محمد، ريناد حاتم، جنى بهي.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ناشئات وادي دجلة لكرة الطائرة تحت 14 عام، من كل من:

هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني بالفريق، ويعاونه في الجهاز الثنائي أحمد عبدالعظيم وياسر عبدالهادي. ومي حسني محلل الأداء بالفريق، والدكتورة ميرا جورج طبيب الفريق.

قائمة منتخب الطائرة للمشاركة في بطولة بولندا الودية تتضم القائمة 18 لاعب وهم:

- أشرف اللقائي -أحمد فتحي - هشام يسري -أحمد صابر فطوطة - أحمد القطب - عبد الرحمن سعودي - محمد عبد المحسن - محمد مجدى الجون - عبد الحليم عبو - أحمد سعيد - مصطفى محمد دبشه - محمد عسران - أحمد محمد ضياء - محمد مصطفى لعبه - أحمد جلال علي - محمد رضا عبد المجيد - محمد رمضان جمعه - أحمد عزمي

اللقاني يتولى تدريب المنتخب الوطني

الجديربالذكر أن محمد اللقاني استقال من تدريب فريق الزمالك، وتولى تدريب المنتخب الوطني لكرة الطائرة، وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإداراة نادي الزمالك أمس الجمعة، عن تعيين عبدالحميد الوسيمي رئيسا لجهاز فريق كرة الطائرة بالنادي، وطلبت اللجنة من الوسيمي تولى مهمة تعين الأجهزة الفنية لفريق كرة الطائرة بالنادي.