محافظ الدقهلية يستقبل وفد «شباب النواب».. ورؤساء الأندية يثيرون أزمة حق الإنتفاع وتبعية أراضى مراكز الشباب

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الذى يزور محافظة الدقهلية اليوم في إطار زيارته البرلمانية لمحافظتى الشرقية والدقهلية التي بدأت أمس الإثنين وتستمر لمدة ٣ أيام.

دوت الخليج يرصد استقبال محافظ الشرقية لوفد لجنة الشباب بالبرلمان اليوم

مراكز الشباب بالدقهلية

ورحب محافظ الدقهلية، ونائب المحافظ الدكتور هيثم الشيخ بالوفد البرلماني، وأعرب المحافظ عن سعادته بزيارتهم للمحافظة لتفقد أوضاع مراكز الشباب والأندية، مؤكدا أنها ستمثل إضافة للمحافظة في كل ما يتعلق بالشباب والرياضة.

ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، الشكر للمحافظ على استقباله للوفد البرلماني، مشيرا إلى أهمية تلك الزيارات التي تقوم بها اللجنة، لتفقد الأوضاع.

حل مشاكل مراكز الشباب بالدقهلية

وشدد على أن الزيارة ليست زيارة شكلية أو بروتوكولية، وانما تأتى بناء على طلبات احاطة مقدمة من النواب، ونسعى للخروج منها بحلول جذرية للمشكلات، متابعا:« ان حل المشكلات يكون سهل جدا في ظل التعاون بين البرلمان والتنفيذيين».

وأضاف، محافظة الدقهلية ستكون نموذج لحل المشكلات من خلال العلاقة الجيدة بين البرلمان والسلطة التنفيذية بها.

الزيارات الميدانية

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لم يبخل بجهد في إنجاح مهمة الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة، وهو الأمر الذي يستحق الشكر عليه، حيث دائما يمد يد التعاون مع اللجنة.

حق الانتفاع لمراكز الشباب والاندية

وشهد اللقاء استعراض عدد من نواب الدقهلية، للمشكلات التي تواجه الأندية بالمحافظة، حيث قال النائب طارق عبد الهادى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادى جزيرة الورد، أن محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية، وان بها عدد كبير مراكز شباب وأندية ، وأنها متميزة في مجال الرياضة، مضيفا لدينا مشكلة كبيرة تواجه الأندية بالدقهلية، وهى مشكلة حق الإنتفاع لمراكز الشباب والاندية، مطالبا بحل تلك الأزمة في قانون الرياضة.

نادي جزيرة الورد

وأوضح النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، في كلمته، ان نادى جزيرة الورد ونادى الحوار، يعانون من مشكلات مع كل من وزارة الزراعة ووزارة الرى، بسبب حق الانتفاع، حيث تطالب الوزارتين ، الأندية بمبالغ طائلة تصل الى ١٢٥ مليون جنيه على نادى الحوار وبأثر رجعى، متابعا، "بهذا الوضع هنقفل النواحى دى"

ومن جانبه عقب المحافظ د أيمن مختار، بأن ذلك الموضوع هام جدا، مؤكدا ضرورة ان تكون الأراضى المقامة عليها الأندية ومراكز الشباب، تابعة لوزارة الشباب والرياضة أو المحافظة التابعة لها .

وأضاف محافظ الدقهلية ، ان تلك المبالغ المطلوب تسديدها من الأندية، ستؤدى الى إفلاس الأندية حال سدادها.

وتابع، سبق واقترحت تقسيط تلك المبالغ وجدولتها ولكن هناك محاضر ضد رؤساء الأندية، مطالبا بسرعة حل تلك الأزمة، لاسيما وأن هناك محاضر محررة ضد مسئولي الأندية.

نادي الحور

وايده في ذلك النائب وحيد فودة، عضو مجلس النواب، مشيرا الى ان رئيس مجلس إدارة نادى الحوار يتم مقاضاته حاليا بسبب تلك المحاضر المحررة ضده من جانب وزارتى الزراعة والرى، بسبب حق الانتفاع، موضحا ان نادى الحوار مطالب بسداد ٤٥ مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم جدا.

القيمة المضافة

وعاد النائب طارق عبد الهادى، لاستكمال كلمته، مشيرا الى أزمة تطبيق القيمة المُضافة على اشتراكات الأندية، بقيمة ١٤ في المائة، متسائلا، على أساس يتم تطبيق تلك الضريبة على اشتراكات جميع الأندية، مطالبا بإعادة النظر فيها.

قانون نقل ملكية واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب

وعقب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، ان اللجنة تسعى بالفعل لحل مثل هذه المشكلات، والتي يعانى منها عدد كبير من الأندية، وبالفعل تقدمنا بمقترح سيتم طرحه على رئيس الحكومة، مشيرا الى ان الأندية لها هدف سامى كبير وهو رعاية الشباب، ونسعى للاتفاق مع الوزرات بأن تؤؤل الملكية للإندية، بالاستبدال، وتخفيف العبء بحق الانتفاع، كما ان لدينا الأن مشروع قانون خاص بالإستبدال، سيتم عرضه للمناقشة الفترة المقبلة.

وأكد النائب أسامة عبد العاطى، أهمية الزيارة في تفقد الأوضاع على أرض الواقع، للعمل على حلها بالتنسيق مع المسئولين التنفيذيين، مشيرا الى إهتمام محافظ الدقهلية بتلك القضايا الشبابية، الا ان الأمر يحتاج مزيدا من الدعم لصالح شباب مصر. وأيده في ذلك النائب درويش مرعى، عضو لجنة الشباب والرياضة، مشيرا الى حرصه على التواجد في زيارات اللجنة بالمحافظات، نظرا لأهميتها في رؤية الأوضاع بشكل حقيقى، وتقريب وجهات النظر بيين الجهات الحكومية والتنسيق لسرعة حل أي مشكلة في ذلك القطاع الهام.

وانتقد النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، دمج بعض مراكز الشباب مع أخرى بسبب عدم وجود ملاعب بها، موضحا ان مراكز الشباب ليست ملعب فقط وانما هناك أنشطة أخرى.

وقال أيضاً، مراكز الشباب المقامة علي اراضى ليست ملك للشباب والرياضة، تمثل أزمة كبيرة لتلك المراكز.

وعقب محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، بأنه سيصدر قرار بتخصيص جميع الاراضى المقام عليها مراكز الشباب لوزارة الشباب والرياضة.

وفى نهاية اللقاء، تبادل كل من أعضاء الوفد البرلماني ونواب الدقهلية ومحافظ الدقهلية ونائب المحافظ ، دروع التكريم، والتقاط الصور التذكارية.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .