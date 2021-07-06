/639213/كريم-ودينا-يتعاونان-مع-شقيقهما-أحمد-داش-في-إعلان-لصالح-شركة-We

يجتمع الأشقاء الثلاثة البلوجر دينا داش والفنان الشاب أحمد داش وشقيقهما كريم في إعلان جديد لصالح شركة الاتصالات «We»، وبالفعل تم تصوير بعض من مشاهد الإعلات في القاهرة، ومن المقرر تصوير المشاهد الباقية في الساحل الشمالي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إعلان شركة الاتصالات we الذي جمع الأشقاء الثلاثة دينا وكريم وأحمد داش.

دينا داش تتصدر التريند بحفل زفافها

هذا وقت تصدرت دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش تريند تويتر العالمي بحفل زفافها بحفل زفافها، الذي احتفلت به مؤخرًا وسط أقاربها ومجموعة من أصدقائها المقربين، بعد أقل من شهر على عقد قرانها.

كما شارك الفنان أحمد داش في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

استئناف تصوير مسلسل الحرامي لأحمد داش

وجدير بالذكر أن أحمد داش انتهي من تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي»، الذي يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات، ويتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومى فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، وظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التى تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع فى حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامى بسببها ويساعدها.

أحمد داش محط أنظار الجمهور

فدائمًا ما يلفت أحمد داش الأنظار إليه رغم صغر سنة، بدايًة من فيلم « لا مؤاخذة» ثم واصل الظهور كطفل ثم مراهق وكبر أمام أعين المشاهدين وتوالت أعماله واحد تلو الآخر.