/639208/ميار-الببلاوي-الجمهور-زهق-مني-وأنا-مبقدرش-اتحرك

تعرضت الفنانة ميار الببلاوي، لإصابة شديدة في قدمها إثر ارتطام إصبعها في جسم صلب، أدى إلى حدوث كسر في القدم وتعرضها لعملية جراحية، كما تعرض أصبعها الكبير للتهتك، وفقًا لما نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة ميار الببلاوي فضلًا عن ردها على منتقديها

تعرضت ميار الببلاوي لانتقادات واسعة من قبل متابعيها إذ وجهوا لها إتهامات بحبها لتهويل الأمور، لترد عليهم اللببلاوي من خلال نشر صورة للجسم الصلب الذي ارتطمت به، وعلقت عليها: "اللي باعتنلي بيقولوا أنت كل حاجه تهوليها، ايه يعني ضلفة دولاب".

وتابعت موضحة: “طيب دى ضلفة الدولاب أداة الجريمة، أمي بتحب الخشب الأورو والأوض العمولة وبتعتز جدًا بيها وبتقول دى بتعيش وملهاش دعوة الموديل اتغير ولا لأ المهم ضلفة الدولاب محدش يقدر يشيلها، ولا الأدراج ولا حتى مُلة السرير، دي النجار بيجيب البواب وواحد كمان علشان يشيلوها".

وأضافت الببلاوي: "أنا مبتدعيش أنا تعبت من نومة السرير بقالي شهور كل ما قوم يوم أنام شهر مش قادرة اتحرك اللي يعرفنى يعرف اني اكتڤ جدًا والله نفسي أقوم علشان أمب وابني ومحدش بيخدم حد ومحدش بيستحمل حد".

وأكملت داعية : "يارب ماتحوجني يارب رضيت بقضائك بس لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه ويا شمتانين أنا مباذيش حد ولا بغضب ربنا لأب سبب وشماتتكم فيا ربنا عالم بيها، حسبي الله ونعم الوكيل".

ميار الببلاوي تكشف تعرضها لعمليه جراحية

وكانت قد نشرت الببلاوي صورًا من الإصابة التي تعرضت لها في قدها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتبت معلقة: "آسفه لبشاعة المنظر، وعارفة انكوا زهقتوا مني بس والله ما عارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك".

وأوضحت الببلاوي تفاصيل إصابتها، قائلة: "بفتح ضلفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع، وصابعي الكبير تهتك تمامًا، وعملت عملية شالولي الضافر، دى رجلي الشمال، اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدًا بس الحمد لله متكسرش، ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر، مكسوفه أقول أدعولى بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفه أنكم زهقتوا منى بس دا قضاء ربنا اللهم لا اعتراض".