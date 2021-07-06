ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم (1) (MDC-2021)

إحتفلت القوات المسلحة بإختتام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم (1) (MDC-2021) والتى عقدت بهيئة الإستخبارات العسكرية بمشاركة عدد (66) دارس من الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسى العسكرى وزوجاتهم من عدد (31) دولة أفريقية وعربية وأوروبية من الدول الصديقة والشقيقة .

وتعقد تلك الدورة بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتعزيز وزيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة فى كافة المجالات وفى هذا الإطار قامت هيئة الإستخبارات العسكرية ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين بالإعداد والتجهيز وتنفيذ الدورة بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من ( الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية – الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية – المجلس القومى للمرأة ) .

بدأ الإحتفال بعرض التقرير الختامى للدورة أعقبه عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تضمن الأنشطة التى نفذت خلال الدورة والتى ساهمت فى تطوير وتنمية مهارات الدارسين فى مجال العمل الدبلوماسى والإستراتيجية والأمن القومى وأسلوب إدارة الأزمات الدولية وكذا تنظيم العديد من لقاءات نقل الخبرة العملية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المزارات السياحية والمناطق العسكرية .

وفى نهاية الإحتفال تم توزيع شهادات التخرج على الخريجين وعزف السلام الوطنى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمسئولين من وزارة الخارجية المصرية وبعض من السادة السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالقاهرة .