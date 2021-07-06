وزير الأوقاف يستقبل أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة‎‎

استقبل صباح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، وذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ومجمع الفقه الإسلامي ، ولا سيما ما يتصل بقضايا التجديد والمستجدات العصرية ، وفهم مقاصد الكتاب والسنة ، ومواجهة وتفنيد الفكر المتطرف ، ونشر الفكر الإسلامي الصحيح الرشيد المستنير ، وبيان أوجه العظمة والسماحة في حضارتنا الإسلامية الراقية .

هذا وقد أهدى وزير الأوقاف الي الدكتور قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجده نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتي لاقت ثناءً كبيرًا من فضيلته

حيث أشاد بما تضمنته من رؤئ تجديدية مستنيرة تؤصل لفقه الواقع تأصيلاً متميزًا.

واتفق كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور قطب مصطفى سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بجدة على الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ومجمع الفقه الإسلامي بجدة.