وزير الخارجية يلتقي مندوبي روسيا والصين في مجلس الأمن

يلتقي وزير الخارجية سامح شكري يلتقي الآن المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن، ويؤكد على موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وعلى ضرورة اضطلاع المجلس بمسئولياته تجاه هذه القضية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، يوم الخميس 8 يوليو الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
وكانت إثيوبيا أعلنت، يوم السبت الماضي، رفضها إحالة مصر والسودان قضية "سد النهضة" إلى مجلس الأمن الدولي، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.
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