السفير أحمد حجاج: إثيوبيا تحاول وضع المجتمع الدولى أمام الأمر الواقع

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن إثيوبيا تحاول وضع المجتمع الدولى بما فيه أعضاء مجلس الأمن، أمام الأمر الواقع فيما يتعلق بعملية الملء الثانى لسد النهضة.





واقترح حجاج، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج هذا الصباح المذاع على قناة "اكستر نيوز"، أن ترسل مصر صورة من رد وزير الرى ومجلس الاتحاد الإفريقى إلى مجلس الأمن بعد فشل مفاوضات سد النهضة، موضحا أن إثيوبيا تركز على الدول الإفريقية الأعضاء فى مجلس الأمن للوقوف إلى جانبها خلال الجلسة المقررة لاحقا. وأشار حجاج إلى أن إثيوبيا تستهدف التصعيد فى قضية سد النهضة، ولا تكترث لرد المجتمع الدولى أو جامعة الدول العربية، وحتى الاتحاد الإفريقى.

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