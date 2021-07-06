فيديو.. لماذا تخشى إثيوبيا الوصول إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة؟

جدة - نرمين السيد - فسرت الدكتورة أمانى الطويل مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سبب تعنت الجانب الإثيوبى فى مفاوضات سد النهضة، قائلة: "ينظرون إلى نهر النيل على أنه مورد قابل للاستغلال بصرف النظر عن حقوق الدول الأخرى".





وأوضحت أمانى الطويل، فى مداخلة مع "غرفة الأخبار" على قناة extra news، أن "هناك ذهنية غربية معادية تاريخيًا لمصر بسبب استفادتها لمياه النيل بكفاءة عالية، مضيفة أن هناك أفكار إثيوبية معادية لمصر بسبب عدم استفادة أديس أبابا لمياه النهر رغم أن لديها ألف مليار متر مكعب من المياه". وتابعت: "هناك نزعة إثيوبية لاستغلال أزمة مياه النيل استغلالاً سياسيًا ينعكس على مكانة أديس أبابا، من خلال تصعيد الموقف بشأن المياه، وجعلها سلعة دولية قابلة للبيع والشراء". وأفادت بأن: "الحكومة الإثيوبية تخالف القوانين الدولية فى هذا السياق، إذ كان لديها محاولة عام 2007 فى الأمم المتحدة وأحبطتها مصر".

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